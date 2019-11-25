На встрече с Еленой Сорокиной рязанцы обсудили состояние дорог, освещения, дворов и городских теплосетей

В субботу, 23 ноября, глава городской администрации Елена Сорокина снова встретилась с рязанцами. Встреча прошла в кванториуме «Дружба», участие в ней приняли жители Железнодорожного района.



На встрече рязанцам была предоставлена возможность обратиться к главе города с конкретными предложениями по развитию областного центра.



– Мы хотим дать возможность жителям заявить о том, что их волнует, хотим услышать от них, какой должна стать Рязань, – отметила Сорокина, обращаясь к присутствующим.



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Важной темой для обсуждения стало ненормативное качество автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий Железнодорожного района. Рязанцы указали представителям власти конкретные адреса, где необходим ремонт и установка дополнительного освещения.



Одно из предложений, которое прозвучало в адрес главы администрации, заключается в необходимости модернизировать теплосети МУП «РМПТС» за счет федеральных бюджетных денег, поскольку это ускорит решение проблемы. Рязанцы, обеспокоенные состоянием магистралей, отметили, что срок службы городских теплосетей очень велик и это может стать причиной серьезных аварий. Около 60 лет, например, эксплуатируются теплосети в Пензе, где недавно из-за прорыва на одном из участков тепломагистрали произошёл обвал грунта на дороге. Эта авария обернулась трагедией: в яме с кипятком оказался автомобиль с людьми. Пассажиры транспортного средства погибли.

Присутствующие отметили, что недогревы, отключение отопления не только в отдельных домах, но и в целых кварталах Рязани из-за аварий и повреждений на трубопроводах стало нередким явлением в городе, что говорит о ветхости теплосетей.

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В связи с этим жители предложили властям города совместно с правительством Рязанской области осуществить работу по включению мероприятий по ремонту и модернизации изношенных участков тепловых сетей МУП «РМПТС» в федеральные программы по финансированию ремонта и модернизации инженерной инфраструктуры. Одну из таких сейчас разрабатывает Минстрой РФ. Она будет направлена на обновление коммунальной инфраструктуры муниципальных образований со степенью износа свыше 60%.



Прокомментировал ситуацию и.о. начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани Дмитрий Кожин.



– В Рязани – около 30 км магистральных трубопроводов. В этом году нам удалось поменять порядка 5 км, – отметил он.



Сорокина добавила, что общая стоимость работ составила 200 млн руб. Финансирование на эти цели было предоставлено региональным правительством.



– Правительство Рязанской области планирует ещё 6 лет выделять средства на ремонт по 200 млн. руб. За это время мы поменяем всю систему магистральных трубопроводов в городе, – сказала глава администрации.



При этом Елена Сорокина приняла предложение от жителей района о включении города Рязани в федеральную программу по модернизации теплосетей.



– Мы стараемся участвовать во всех программах, для каждой из них готовим конкурсную документацию, – добавила она.



Кроме того, жители Железнодорожного района пожаловались на аварийное состояние старых деревьев и неухоженность некоторых зон отдыха. В частности, внимание Елены Сорокиной обратили на сквер рядом с Лазаревским кладбищем. Рязанцы также хотят видеть больше зелёных насаждений на главных улицах района и меньше пёстрых вывесок и магазинов, специализирующихся на продаже алкоголя.



Ещё одно предложение касается урегулирования интервалов движения транспорта на некоторых автобусных маршрутах. Владельцы домов и квартир в многоэтажках на Михайловском шоссе пожаловались, что автобус №13 зачастую ходит не по расписанию. С такой же проблемой иногда сталкиваются и жители Горрощи, которые пользуются автобусом №16.

