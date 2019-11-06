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На создание частного промпарка в Рязанской области выделено 249,5 млн рублей

На создание частного промпарка на ТОСЭР «Лесной» из федерального бюджета выделят 249,5 млн рублей. На эти деньги будут построены производственные здания, организована инженерная инфраструктура, приобретено оборудование. Этот вопрос обсуждался во вторник, 5 ноября, на заседании регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что промышленный парк в Шиловском районе – это один из нескольких масштабных профильных проектов, которые реализуются в регионе.

– Благодаря поддержке правительства РФ мы можем сделать качественный шаг вперед, как в привлечении инвестиций, так и в создании еще большего количества малых предприятий для того, чтобы они могли развивать свой продукт, в том числе экспортного назначения. Надо пользоваться этой возможностью и очень чётко следить за тем, чтобы субсидии были применены по назначению и предоставлялись эффективным предприятиям, – сказал Любимов.

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