На складе в Рязанской области обнаружили грубые нарушения в использовании агрохимикатов

В Шиловском районе на складе одного из предприятий обнаружены грубые нарушения по хранению и переработке агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в помещении отсутствуют ёмкости для сбора и обезвреживания сточных и промывных вод, загрязненных агрохимикатами, пылеотсасывающей и моечной аппаратуры. Также на складе отсутствуют специальные помещения для очистки и обеззараживания спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты.

Кроме того, выявлено хранение агрохимиката во вторичной таре без этикетки и рекомендаций по применению; склад не обеспечен дезактивирующими средствами для нейтрализации рассыпанных агрохимикатов.

В отношении начальника производства было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.3 КоАП РФ.