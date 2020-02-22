На модернизацию рязанского «Доширака» направят 1,5 млрд рублей

В Рязани уже более 10 лет работает ООО «Доширак Рязань». Здесь производят лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. В пятницу, 21 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с делегацией из Республики Корея, которую возглавил президент группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо.

Они обсудили перспективы совместной реализации инвестпроекта по модернизации действующего производства. Модернизация подразумевает реконструкцию и техническое перевооружение производства, запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада готовой продукции, обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта. На эти цели Хван Чжэ Хо планирует выделить 1,5 млрд рублей, сообщает сайт регионального правительства.

Любимов поблагодарил корейских инвесторов за внимание к региону.

– Мы рады, что наше сотрудничество продолжается, и предприятие развивается, – сказал Николай Любимов. – Сегодня на предприятии уже работает более 300 рязанцев. Проект его модернизации позволит создать дополнительно 100 новых рабочих мест.

По словам губернатора, в регионе есть все возможности и условия для того, чтобы инвесторам было комфортно работать, развиваться, наращивать объемы производства.