На «Новогоднюю столицу» в Рязани потратят более 100 миллионов рублей

На реализацию проекта «Новогодняя столица 2020» выделено порядка 100 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.



В среду, 4 сентября, состоялось заседание рабочей группы по подготовке мероприятия, которое провела исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.



Большая часть денег будет выделена из бюджета Рязанской области. В частности, на благоустройство общественных пространств в Рязани потратят 60 миллионов, 10 миллионов уйдёт на ремонт фасада ДК «Приокский». Ещё 30 миллионов предусмотрены на организацию культурно-массовых мероприятий и покупку экипировки и оборудования. Из бюджета Рязани будет выделено 9,3 миллиона рублей, эти деньги пойдут на благоустройство и организацию мероприятий.



– Реализация проекта в полном масштабе стала возможна благодаря поддержке правительства Рязанской области, – подчеркнула Елена Сорокина.



Площадками для мероприятий проекта станут Лыбедский бульвар и улица Почтовая, площадь Ленина, Лесопарк, ЦПКиО, парки Гагарина и Скобелева, площадь Театральная. Проходить они будут регулярно с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года. Также зимой в городе планируют поставить ставшие уже привычными катки, в том числе и с искусственным льдом.

