На модернизацию тепловых сетей в Рязанской области направят 200 млн рублей

В среду, 11 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с министром ТЭК и ЖКХ Андреем Устиновым.

Устинов сообщил, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в Рязанской области благоустроят не меньше 20 дворовых и 26 общественных территорий.

На строительство 4-5 станций обезжелезивания воды направят 24 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

На модернизацию тепловых сетей направят 200 млн рублей, что позволит качественно подготовить объекты к осенне-зимнему периоду. Николай Любимов подчеркнул, что работа на сетях должна быть продолжена. В целом она рассчитана на семь лет.

– Это необходимо делать, потому что тепло в условиях нашего климата жизненно важная вещь для людей. За это время мы сможем полностью модернизировать тепловое хозяйство, заменить сети. Это позволит нам забыть про проблемы с теплоснабжением и даст возможность перейти к дорогостоящим решениям других очень острых проблем, – отметил глава региона.

Работы по прокладке новых и реконструкции старых сетей губернатор поручил согласовать со сроками проведения дорожных работ.

– Мы должны полностью исключить то, чтобы после ремонта дорог начинались раскопки, – подчеркнул он.