На главную Рязань Минтранс Рязанской области сообщил о главных нарушителях среди сервисов заказа такси
Рязань

Минтранс Рязанской области сообщил о главных нарушителях среди сервисов заказа такси


В октябре в результате рейдов отдел контроля такси минтранса совместно с УМВД и УФНС по Рязанской области выявили 20 нарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.
Административные протоколы составлены за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения, за отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, отсутствие в салоне информации, нарушение налогового законодательства водителями.
Кроме того, при проведении рейдов за нарушение требований перевозок пассажиров составлено два акта на водителей легкового такси. Наибольшее количество правонарушителей в областном центре зарегистрированы в сервисах заказа такси «Максим» (6), «Везёт» (2), «Яндекс.Такси» (2).

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»