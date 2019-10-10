Минстрой: Рязань входит в первую десятку российский городов по площади жилья на человека

В четверг, 10 октября, в пространстве «Точка кипения» проходит очередной публичный отчёт правительства Рязанской области. На этот раз отчитываются о своей деятельности и отвечают на вопросы граждан зампред правительства Евгений Беленецкий и руководители профильного блока: глава Минстроя Вячеслав Меньшов, глава Минтранса Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко.

Глава Минстроя Вячеслав Меньшов, в частности, сообщил, что Рязань входит в первую десятку российский городов по площади жилья на человека. Площадь жилья на одного человека составляет 31,1 кв. метра.

Меньшов отметил, что на рынке строительства жилья в регионе наблюдается положительная динамика. В прошлом году введено в эксплуатацию 770 тысяч кв. метров, 609 тысяч кв. метров – в этом году. Сейчас министерство контролирует работу 90 застройщиков, которые возводят более 100 домов.

Министр также затронул тему обманутых дольщиков. Два года в зоне риска находилось 28 домов, 24 дома уже введено в эксплуатацию. До конца текущего года будет достроен ЖК «Аэробус», до конца 2020 года планируется решить проблемы остальных, обещал глава регионального Минстроя.