В Рязанском онкодиспансере спасли 90-летнюю пациентку с опухолью кишечника

В Рязанском онкологическом диспансере специалисты отделения абдоминальной онкологии, а также рентгенхирургических методов диагностики и лечения провели сложнейшее вмешательство пациентке, которой исполнилось 90 лет.

В медицинское учреждение обратилась пожилая женщина с диагностированной опухолью правого фланга ободочной (толстой) кишки. Перед врачами стояла непростая задача: с одной стороны, необходимо было провести максимально радикальное вмешательство, с другой — учесть почтенный возраст пациентки и наличие сопутствующих заболеваний, которые существенно повышали риски.

Операционная бригада приняла решение действовать малоинвазивным путем. Пациентке была выполнена лапароскопическая операция — удаление пораженного участка кишечника через несколько небольших проколов, без традиционных больших разрезов. Такой подход позволил минимизировать травматичность вмешательства и значительно сократить период восстановления.

Благодаря ювелирной работе хирургов и слаженным действиям анестезиологов-реаниматологов, пациентка перенесла операцию хорошо. На сегодняшний день 90-летняя пациентка находится в удовлетворительном состоянии и уже выписана домой под наблюдение амбулаторных специалистов.