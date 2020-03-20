Рязанские врачи станцевали «коронавирусный» танец под вирусную песню

Рязанские врачи готовы не только смело противостоять коронавирусу, но и активно пропагандировать меры безопасносности среди населения. О том, как не заразиться инфекцией, они стремятся рассказывать понятно и доступно.

На днях главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов поделился в своих аккаунтах в соцсетях забавным роликом. Под песню группы Little Big, ставшей некогда вирусным хитом, работники медицинского учреждения демонстрируют основные правила, выполнение которых может уберечь человека от заражения коронавирусом.

Напомним, в Рязанской области коронавирус выявлен у одного человека. Рязанцев находится на лечении, а те, с кем он контактировал, проходят обследование.