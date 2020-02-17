Марш-бросок рязанских десантников завершён

1 февраля в Воронеже команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова начала свой 640-километровый маршрут к Москве. В этот же день со всей страны стартовали ещё 7 команд десантников. Комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Команда училища состояла из 30 человек – курсантов 3 курса.

17 февраля 2020 года команда училища финишировала вместе с остальными командами Воздушно-десантных войск в городе воинской славы Наро-Фоминске.

На торжественном митинге, посвящённом окончанию марш-броска заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Мефодьевич Купчишин наградил наиболее отличившихся курсантов памятными знаками.

Позади не только 640 километров. Гвардейцы курсанты прошли через четыре области центрального федерального округа: Воронежскую, Липецкую, Тульскую и Московскую. Были организованы патриотические мероприятия и концерты в 7 городах по маршруту следования команды. Офицеры и курсанты училища провели более 15 уроков мужества. В залах городских дворцов культуры, где проходили концерты групп училища «Крылатая Пехота» и «Контакт» не было свободных мест.

Всего же марш-бросок всех восьми команд Воздушно-десантных войск охватил более 100 населенных пунктов по всей стране, среди них города Герои Новороссийск, Тула, Смоленск, Волгоград, а из 45 городов Воинской Славы десантники прошли через 14.

19 февраля в Москве на Поклонной горе состоится торжественное чествование всех команд-участниц марш-броска.