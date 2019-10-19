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Любимов разместил ещё один комментарий о вознаграждении за помощь в задержании убийцы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов разместил ещё один комментарий по поводу выплаты вознаграждения за помощь в задержании подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Павла Макеева и его супруги.

Напомним, меценат предложил выплатить полмиллиона рублей за помощь в задержании подозреваемого. Следственный комитет сообщил о том, что по подозрению в убийстве задержан 20-летний молодой человек, приехавший в Рязань из Пронского района. Деньги, выделенные меценатом, были перечислены ветеранским организациям.

Через некоторое время появилась информация о том, что Следственный комитет объявил благодарность жителю Рязани Михаилу Агапкину. Он установил у себя на доме видеокамеру, следователи изъяли записи и с их помощью вышли на подозреваемого. После этого было принято решение о выплате ещё 500 тысяч рублей, на этот раз жителю Рязани. 

– Во избежание слухов и недоразумений хочу сообщить, что вознаграждение уже передано Михаилу Агапкину, – написал у себя на странице в соцсети Николай Любимов. –  Ещё раз благодарим за его помощь следствию. Теперь следим за ходом уголовного дела.

Убийство ветерана Великой Отечественной войны в Рязани

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