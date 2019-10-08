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Лидер организации «Дышим чистым» напомнил представителям промпредприятий Рязани, что нанесение вреда здоровью граждан – преступление


8 октября в Доме общественных организаций состоялся «круглый стол» по вопросу охраны атмосферного воздуха в Рязани. В нём приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Сергей Абрамов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, уполномоченный по правам человека Наталья Епихина, представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, общественных организаций. В мероприятии также участвовали представители РНПК, Рязанского кожевенного завода и завода «ТЕХНО», представители ещё нескольких предприятий не откликнулись на приглашение организаторов.
На «круглом столе» выступил председатель Рязанской региональной общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович. Он отметил, что каждый день в атмосферу Рязани выбрасываются токсичные вещества, и это является нарушением конституционных прав граждан. Активист также напомнил, что умышленное нанесение вреда здоровью граждан промышленными предприятиями является уголовным преступлением. Суфранович считает, что работа предприятий в случае выявления несоблюдения экологических требований должна быть приостановлена по предписанию надзорных органов.
Активист сослался на данные о росте онкозаболеваний и заболеваний органов дыхания в Рязанской области.

  • Извлечение коммерческой выгоды определённым кругом лиц не приоритет по сравнению со здоровьем людей, — подчеркнул лидер «Дышим чистым».
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