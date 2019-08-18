Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, поэт и доктор философских наук

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 12 по 18 августа.

12 августа 1934 года в селе Тардеи Шацкого района родился литератор, библиограф, член Союза писателей РФ Александр Николаевич Стрижёв.

После окончания сельской семилетней школы он продолжил обучение в Москве, где в 1958 году окончил редакционно-издательский факультет Полиграфического института, а в 1965 году — биологический факультет сельскохозяйственного института.

С детства Александр Николаевич полюбил чтение, ещё в школьном возрасте начал писать стихи, публиковался в студенческих многотиражках. Первая заметка Стрижёва о природе появилась в областной газете «Ленинское знамя» 11 сентября 1964 года, и с этого времени он стал постоянным автором рубрики «Заметки фенолога» в различных московских газетах. В журнале «Наука и жизнь» он долгое время (с 1966 по 1982 год) вёл рубрики «Народный календарь» и «Русское разнотравье».

Стрижёвым было написано более 20 книг о природе («Народные приметы», «Большая книга леса», «Календарь русской природы», «Ваш кормилец огород», «Лесные ягоды» и другие).

В 1967 году он познакомился с Александром Исаевичем Солженицыным, который одобрил написанный Стрижёвым в 1972 году роман «Хроника одной души», существенно отличавшийся от выходивших в 1970-х годах книг «деревенской прозы»; напечатан он был только в 1991 году.

В это время Александр Николаевич Стрижёв начал писать очерки и книги, посвящённые церковной истории России, подвижникам веры и русским духовным писателям.

А. Н. Стрижёв подготовил и впервые опубликовал многие произведения Евгения Замятина; он записал воспоминания о писателе современников, составил библиографию произведений писателя.

С 1994 года Стрижёв стал членом Союза писателей России. Он награждён медалями Академии Российской словесности «Ревнитель просвещения» (1999) и общества «Радонеж», удостоен первой премии им. С. А. Нилуса (2001) «за литературные труды, в которых выявляется историческая правда о прошлом России», премии «Новое время» им. А. С. Суворина (2004) «за вклад в отечественную словесность». В 2009 году, связи с 75-летием со дня рождения, был награждён орденом святителя Иннокентия Московского.

15 августа исполнилось 100 лет со дня рождения доктора философских наук, действительного члена РАЕН, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Василия Васильевича Соколова. Он родился в 1919 году в селе Петрушино Епифанского уезда Тульской губернии (ныне Скопинский район).

Учился в московском институте философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского в 1936-1939 годах на историческом и с 1939 года на философском факультетах. Окончил философский факультет МГУ в 1943 году (единственный выпускник того года с факультета), там же аспирантуру (1946 год).

Василий Васильевич — участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года он принял участие в боях за Москву, в июле и августе 1942 года участвовал в отражении танковых атак на Воронежском фронте. Награждён орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу» и в 1985 году — орденом Отечественной войны I степени.

Являлся профессором кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ, был заслуженным деятелем науки РСФСР (1980). Скончался 25 марта 2017 года в Москве.

17 августа 1924 года в деревне Ждановка Сасовского уезда родился полный кавалер ордена Славы Василий Федорович Фролов (ныне деревня не существует).

Жил в многодетной крестьянской семье, окончил шесть классов, а затем и курсы трактористов. В 1940 году уехал в Москву, работал на оборонном заводе. Когда началась Великая Отечественная война, завод был эвакуирован, поэтому Василий Фёдорович вернулся домой, работал в колхозе, а в августе 1942 года был призван в Красную армию.

Фролов освоил специальность наводчика миномета. С июля 1943 года воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был наводчиком, затем командиром расчёта 120-мм миномета.

18 июля 1944 года при прорыве обороны противника северо-западнее города Владимир-Волынский Волынской области, гвардии сержант Фролов с другими расчетами подавил вражескую батарею, два пулемета и истребил много гитлеровцев. Обеспечил поддержку наступающих частей при прорыве обороны противника в районе города Ковеля.

Приказом от 10 сентября 1944 года гвардии сержант Фролов Василий Фёдорович награжден орденом Славы 3-й степени.

14-15 января 1945 года в боях у деревни Липы гвардии сержант Фролов огнем из миномёта вывел из строя свыше отделения пехоты противника.

31 марта 1945 года Василий Фёдорович награждён орденом Славы 2-й степени.

16 апреля 1945 года в наступательном бою на левом берегу реки Одер в районе населенного пункта Вейнберг (Германия) расчёт гвардии сержанта Фролова метким огнём накрыл вражескую минометную батарею, подавил пулемёт, чем содействовал успешному выполнению боевых задач наступающими подразделениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на завершающем этапе Великой Отечественной войны гвардии сержант Фролов Василий Фёдорович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена славы.

В 1947 году Фролов был демобилизован, вернулся на родину и жил в селе Баграмово Рыбновского района Рязанской области. Работал трактористом, затем бригадиром тракторной бригады Белореченской МТС Сараевского района.

Скончался 1 ноября 1950 года, похоронен на кладбище села Островки Сараевского района Рязанской области.

18 августа 1909 года в селе Стариково Спасского уезда (ныне Спасский район) родился поэт Иван Петрович Бауков.

Его отец был сельским кузнецом. Детство и юность поэта прошли в родном селе и в соседнем Ижевском, где Бауков учился в школе крестьянской молодёжи. Ваню всегда привлекала литература, поэтому в 1936 году он поступил в московский литинститут.

Иван Петрович был участником Великой Отечественной войны. В военные и послевоенные годы в его поэзии определилась главная тема – тема Родины и героического подвига советского народа.

«Человек без Родины – соловей без песни» — эти строки из его первого поэтического сборника «Вторая весна: Стихи, 1941-1945» стали крылатыми. Также большую известность получило стихотворение поэта «Говори мне о России».

После войны Бауков часто бывал в родных краях. Теме родного края в его творчестве этих лет отведено особое место (стихотворения «Липы расцвели в столице», «Здравствуй, край мой, Мещера», «Землякам», «В селе Ижевском», «Солотча» и другие).

Кроме того, Иван Петрович Бауков написал повесть «Юность моего друга», которая носит автобиографический характер.

Источники:

https://kraeved.rounb.ru/

https://www.rznodb.ru/liter_map/2/20/1.htm

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13424