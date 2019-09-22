Лица в истории Рязанской области: полный кавалер ордена Славы, лётчик-испытатель и секретарь Рязанского обкома КПСС

РИА «7 новостей» продолжает знакомить своих читателей с известными людьми, которые оставили значимый след в истории Рязанской области. На этот раз мы расскажем о тех, кто родился в период с 16 по 22 сентября.

16 сентября 1924 года в селе Пальное Рыбновского района Рязанской области родился полный кавалер ордена Славы Иван Васильевич Дубов.

Иван Васильевич кончил начальную школу и специальные курсы, а затем работал электриком-мотористом на Первомайском торфопредприятии в Балахнинском районе Нижегородской области. В Красной Армии с августа 1942 года.

С февраля 1943 года Дубов участвовал в боях Великой Отечественной войны сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Румынию и Польшу.

Пулемётчик 74-го отдельного мотоциклетного батальона старший сержант Дубов в июле 1944 года при освобождении деревни Консковоля внезапно ворвался в расположение врага и сразил четырёх противников. Приказом командира корпуса от 5 августа 1944 года старший сержант Дубов был награждён орденом Славы 3-й степени.

Действуя в том же боевом составе, в марте 1945 года под Гольдбеком с экипажем бронетранспортёра старший сержант Дубов уничтожил свыше десяти вражеских солдат, три повозки с боеприпасами и снаряжением. Приказом по 2-й гвардейской танковой армии от 14 апреля 1945 года старший сержант Дубов награждён орденом Славы 2-й степени.

29 апреля 1945 года экипаж бронетранспортёра под командованием Ивана Васильевича получил приказ захватить и удержать мост через канал в городе Альт-Теплиц. Сбив заслон, они достигли моста, но были обстреляны фаустниками и пулемётчиками с противоположного берега. Дубов отвёл машину в укрытие, а сам с двумя разведчиками незаметно для противников перебрался на тот берег и вступил в бой. При этом они перерезали провода, идущие к заложенной под мостом взрывчатке. Экипаж удерживал переправу до подхода наших бойцов и обеспечивал их прикрытие при форсировании водной преграды. Было убито около двадцати противников. Лично Дубов уничтожил шесть вражеских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, старший сержант Дубов Иван Васильевич был награждён орденом Славы 1-й степени.

В 1947 году страшина Дубов был демобилизован. Работал на строительстве Кременчугской и Воткинской электростанций. Жил и работал в городе Чайковский Пермской области, возглавлял участок Гидроспецстроя, был начальником Воткинского участка Уралспецуправления «Союзгидроспецстрой». За успехи в труде награждён медалью «За трудовую доблесть». Последние годы жил в посёлке Марковский.Скончался 12 декабря 2001 года.

Имя Ивана Васильевича Дубова присвоено средней школе в посёлке Марковский Чайковского района Пермской области. На доме, где он жил, открыта мемориальная доска, а в городе Чайковский установлен бюст.

17 сентября 1929 года в городе Шацке родился Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, мастер спорта СССР международного класса Юрий Владимирович Курлин.

Юрий Владимирович юные годы провёл в Пятигорске, окончил Ростовский индустриальный техникум и Краснокутское лётное училище Гражданского воздушного флота, после чего работал лётчиком гражданской авиации в Киеве. В 1956 году Курлин окончил Киевский институт инженеров гражданского воздушного флота, после чего год работал лётчиком транспортного отряда Воронежского авиационного завода.

В 1958 году Юрий Владимирович окончил школу лётчиков-испытателей, после чего 36 лет работал лётчиком-испытателем ОКБ Антонова. Участвовал в испытаниях самолётов «Ан-32», «Ан-124», «Ан-8», «Ан-10», и других. В 1985 году лётчик установил четыре мировых рекорда высоты на «Ан-32».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966 года за «мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники» Юрий Владимирович Курлин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

19 сентября 1904 года в деревне Притыкино Раненбургского уезда (ныне Липецкая область) родился военный деятель, генерал-полковник Фёдор Фёдорович Кузнецов.

В этот же день, 19 сентября, только 1959 года в деревне Большое Дарьино Клепиковского района родился доктор физико-математических наук, почётный работник высшего профессионального образования РФ, профессор РГРТУ Андрей Афанасьевич Трубицын.

20 сентября отмечается 95 лет со дня рождения партийного работника, секретаря Рязанского обкома КПСС, библиофила Владимира Николаевича Шестопалова.

Владимир Николаевич родился в 1924 году в местечке Чаусы Могилёвской области Белорусской ССР. Отец, Николай Петрович, работал в военизированной пожарной охране, мать, Федосья Алексеевна, была домохозяйкой.

Раннее детство Владимира Николаевича было омрачено тяжелой болезнью: он почти не мог ходить, с трудом передвигался по комнате, большую часть времени проводил в постели. У него была одна радость – книги; Владимир Николаевич рано научился читать, читал много и с увлечением. Через всю свою жизнь он пронёс любовь к книге и искусству.

В 1928 году семья Шестопаловых переехала на родину отца в рабочий поселок Туму Рязанской губернии. Николай Петрович работал бригадиром бригады слесарей Тумского вагонного депо; погиб на производстве 25 апреля 1941 года. После окончания в 1942 году Тумской средней железнодорожной школы Шестопалов работал кочегаром в паровозном депо станции Тумская, содержал находившуюся на его иждивении мать.

Во время Великой Отечественной войны трижды призывался в ряды Красной армии. С августа 1942 по февраль 1943 года служил в тыловых частях: во 2-м особом батальоне минного заграждения и особой техники в г. Калининград (ныне г. Королев) Московской области, в 133-м запасном стрелковом полку в пос. Сурок Марийской АССР, в 17-м лыжном полку в улусе (село) Малые Дербеты Калмыцкой АССР (ныне Республика Калмыкия). По болезни ноги был демобилизован.

Затем три года преподавал военное дело в Тумской средней школе № 3, с января 1946 по ноябрь 1947 года работал вторым секретарем Тумского райкома ВЛКСМ. В 1947–1949 годах – слушатель Рязанской областной партийной школы. Одновременно с 1948 по 1949 год заочно учился на историческом факультете Рязанского государственного педагогического института.

С февраля 1957 по ноябрь 1957 года Владимир Николаевич выполнял обязанности старшего преподавателя истории КПСС Рязанской школы МВД. С декабря 1957 по июль 1961 работал вторым секретарем Советского районного комитета КПСС города Рязани.

В феврале 1966 года Шестопалов был избран членом Рязанского обкома КПСС и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации Рязанского обкома КПСС. С января 1973 по январь 1982 г. – член бюро и секретарь Рязанского обкома КПСС. Неоднократно избирался депутатом Рязанского областного Совета депутатов трудящихся (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980 гг.).

За послевоенные годы Рязанская область стала не только одним из ведущих регионов станкостроения, комбайностроения, радиоэлектроники, сельскохозяйственной индустрии, но и областью высокоразвитой культуры. Открывались новые библиотеки, музеи, строились дома культуры и сельские клубы. Были установлены памятники выдающимся рязанцам. Проводились театральные фестивали, выставки республиканского масштаба. Рязанская область поддерживала дружественные связи с Польшей, Болгарией, Монголией. Владимир Николаевич Шестопалов неоднократно посещал эти страны по обмену опытом партийной работы и по вопросам развития культурных связей между странами.

Во многом благодаря инициативе и настойчивости Владимира Николаевича Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина в 1980 году был размещен в памятнике архитектуры XIX века на ул. Свободы, д. 57.

Шестопалов был одним из инициаторов и участников установления в городе Скопине памятника Маршалу Советского Союза С. С. Бирюзову.

Владимир Николаевич всю свою жизнь был страстным библиофилом. В его богатой личной библиотеке было много раритетных изданий, книг с автографами авторов. Этими богатствами он щедро делился с земляками, так он подарил книги, а также часть своего обширного архива музею-заповеднику С. А. Есенина в селе Константиново, Рязанской областной библиотеке им. Горького, Музею истории молодежного движения, музею К. Э. Циолковского в школе № 16 и музею К. М. Симонова в школе № 2 Рязани.

Умер Владимир Николаевич 23 декабря 1998 года. Похоронен на рязанском Скорбященском кладбище.

22 сентября 1934 года родилась педиатр, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор РГМУ Наталья Васильевна Дмитриева.

После окончания Рязанского медицинского института им. Ивана Павлова в 1957 году работала участковым врачом-педиатром. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Стафилококковые желудочно-кишечные заболевания у детей раннего возраста». С 1966 года — ассистент, затем — доцент кафедры детских болезней РМИ. В 1976 году защитила докторскую диссертацию на тему «Факторы реактивности в патогенезе сепсиса у новорожденных детей в зависимости от состояния здоровья матери». В 1979 году нй было присвоено учёное звание профессора.

В 1976-2008 годах — заведующая кафедрой детских болезней с курсами детской хирургии и педиатрии ФПДО. Организатор и первая заведующая отделением патологии новорожденных Рязанской областной детской больницы (1964-1976 годы). Научно-практическая деятельность Натальи Васильевны Дмитриевой посвящена различным вопросам неонатологии, в том числе гнойно-септическим заболеваниям и сепсису новорожденных. Автор 400 научных работ, 14 сборников, 40 методических пособий и справочников для педиатров и семейных врачей, руководитель более 20 диссертаций. Член-корреспондент Евро-Азиатской Академии медицинских наук, член-корреспондент Лазерной академии наук РФ. Скончалась от опухоли головного мозга. Похоронена на Новогражданском кладбище Рязани.

Источники:

http://info.rounb.ru/elbibl/kray/kzd2019.pdf

https://ru.wikipedia.org/

http://mednecropol.ru/d/dmitrieva-nv/dmitrieva-nv.htm