Курсанты Академии ФСИН России познакомились с дрессировщиком Николаем Павленко

Знаменитый на весь мир дрессировщик, Николай Карпович Павленко, рассказал курсантам рязанской Академии о своей жизни в цирке и тонкостях воспитания его клыкастой полосатой команды. Он до сих пор остается единственным, кто отважился выводить на манеж почти два десятка тигров одновременно, да еще показывать один из эффектных трюков – «нападение» двух разъярённых хищников на дрессировщика.

В гости к курсантам Николай Павленко пришёл со своим другом и соратником Александром Петровичем Колесниковым. Вместе они рассказали молодому поколению, за что нужно любить цирк и чем российские зрители отличаются от зарубежных. Курсанты узнали, что прежде чем войти в клетку, дрессировщик прошел долгий путь от рабочего по уходу за животными до директора зооцирка. И только случай помог ему работать с группой тигров. Хищники не раз испытывали своего мастера на прочность. По словам дрессировщика, почти в каждом городе есть «любимые» врачи, которые помогали ему восстанавливаться после различных травм на арене.

За свою жизнь Николай Павленко работал с собаками-динго, волками, бурыми и белыми медведями, ламами, верблюдом, ягуарами, лошадьми и пантерами, но своё сердце отдал тиграм. За весь период работы его артисты подарили несколько десятков тигрят. Справляться с озорным молодняком дрессировщику помогает супруга.

Даже без своих тигров артист держит своих зрителей невероятным обаянием и простотой общения. Курсанты наперебой задавали вопросы о жизни дрессировщика, способах воспитания домашних питомцев, любимых городах и культуре, сообщает пресс-служба Академии. Гость охотно рассказал про детские послевоенные годы и о своих планах после завершения карьеры. А самые активные курсанты получили возможность добавить в свои альбомы личную фотографию с лауреатом премии Президента РФ в области литературы и искусства, лауреатом Международного конкурса артистов цирка в Монте-Карло в номинации «Дрессура хищников» и обладателем приза «Золотой клоун».