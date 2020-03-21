Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

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Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома. И сколько продлятся каникулы, пока неизвестно. Кружки и спортивные секции закрыты. Театры, музеи, концертные залы, библиотеки пока не приглашают нас скоротать вечерок. И вот мы остались лицом к лицу со совей семьёй. Один-на-один с родными и близкими. И это здорово! Ведь нам так редко удаётся провести время всем вместе! Есть столько интересных занятий: книги, игры, фильмы, рисование, кулинария. И никакой школы с уроками, проектами, заданиями!

А как быть, если через несколько дней такого совместного времяпрепровождения уже хочется в школу, на работу, «к станку, прилавку, куда угодно”? И такие долгожданные посиделки за круглым столом приносят только раздражение и заканчиваются выяснением отношений? Значит, мы плохие родители или недостаточно любящие супруги? Не спешите с выводами. По сети уже гуляет шутка, что на пятый день карантина многодетная мать изобрела вакцину от коронавируса. То есть вы не одиноки в своих чувствах. Конфликты возникают у всех.

Что же думают по этому поводу профессионалы? Психолог, психодраматист, автор множества бестселлеров о семейных отношениях Людмила Петрановская дала несколько советов о том, как пережить карантин в мире и согласии, в лекции “Праздник без точки кипения”.

Почему мы ссоримся

Вынужденное более плотное общение провоцирует больше конфликтов. Особенно в ситуации карантина, когда все находятся в напряжении из-за поступающих новостей и отсутствия понимания, когда всё это закончится. Однако, в своих лекциях Петрановская рассказывает, что напряжение в семье возникает не только в результате карантина и новостей про коронавирус. Такие ситуации отмечаются всегда после долгих совместных праздников, каникул, отпусков. Привыкшие целыми днями находиться на работе и на учёбе, родственники просто не выдерживают длительного и плотного общения. В будни наша жизнь очень структурирована, подчинена чётким правилам и расписаниям: кто куда идёт, кто когда ест, кто кого отвозит и забирает. В выходные или же на карантине люди просто теряются от количества ничем не занятого времени: когда вставать, куда идти, кто готовит, а кто моет посуду, кто и когда идёт за продуктами, чем заняться, что посмотреть — любой вопрос может стать серьёзной проблемой и отнять немало времени и сил на своё решение. А чем больше совместных дней, тем больше таких ситуаций возникает и тем острее назревают конфликты.

Другой причиной появления ссор в семье может стать стремление заполнить эти свободные дни как можно большим количеством “полезных” дел. Театры, концертные залы, музеи в Рязани закрыты. Но ведь есть онлайн-курсы. И ко многим на время карантина открыт бесплатный доступ. Поэтому заботливые мамы уже усадили детей за всевозможные дистанционные задания, а ещё нужно почитать, порешать, позаниматься языком. Мамы тоже хотят успеть сделать генеральную уборку, приготовить новое блюдо, послушать лекции психологов, изучить уроки по макияжу или фэйс-фитнесу, посмотреть кино, а сели есть дача, значит, и рассадой нужно срочно заниматься. И желательно всё это успеть в один день. Потому что на завтра — новый план. В итоге график на день получается ещё более загруженный, чем во время работы. Всё успеть, разумеется, невозможно. Отсюда раздражение — и на себя, и на окружающих. А в таком состоянии и до открытого конфликта недалеко.

Может ли семья прожить без конфликтов

Как же быть? И может ли семья прожить без конфликтов? Людмила Петрановская даёт такое определение: Семья — это люди, проживающие на одной территории и располагающие общим ресурсом. Под ресурсом понимается территория, вещи, деньги, время, социальные связи, интересы. Общие ресурсы не могут быть бесконечными. Даже если в доме хватает комнат на всех и средств, время точно будет ограничено. И каждый, как правило, хочет провести его по-своему, то есть — самостоятельно распорядиться этим ресурсом. Поэтому без конфликтов в семье не обойтись. Если только у вас не царит такая суровая дисциплина, что все боятся лишний раз и рот раскрыть. Но ведь не такая семья — предел наших мечтаний, правда?

Если семья совсем не конфликтует, то можно сказать, что и семьи нет, считает Людмила Петрановская. Эти люди не привыкли проводить время вместе, у них разные интересы, разные источники доходов, разные друзья. Их интересы нигде не пересекаются. А когда делить нечего, и почвы для конфликтов нет.

Удивительно, но ссоры протекают тяжелее именно там, где люди друг другу дороги и важны. Ведь именно мнение и реакция близких имеет для нас значение. Именно им важно доказать свою правоту, важно быть услышанными и понятыми. Если этого не происходит, обиженная сторона настаивает на своём сильнее и сильнее, старается причинить ответную боль “обидчику”, чтобы он понял и прочувствовал, каково это. В такие минуты припоминаются все мелкие и крупные обиды, всё то, на что в спокойном состоянии мы просто закрыли бы глаза. И именно это — такие вспышки — как раз доказывает, что люди любят друг друга, что они друг другу не безразличны. Не важно, супруги это или дети с родителями. В прагматичных союзах не ждут друг от друга какой-то особенной заботы, тепла, внимания, безусловного понимания. Где меньше ожиданий, меньше и разочарований. А чем больше нам важен психологический мир в семье, тем уязвимее мы становимся перед конфликтами. Вот такой парадокс.

«Хорошие” и “плохие” конфликты

По мнению Людмилы Петрановской, конфликты можно разделить на “хорошие” и “плохие”.

“Хорошие” конфликты дают семье толчок к развитию. Например, подросток заявляет, что он уже достаточно взрослый, чтобы ходить из школы сам. Вряд ли родители сразу с этим согласятся, дети ведь, как правило, вырастают незаметно. Возникают споры, в результате которых родители и дети идут на определённые уступки друг другу и всё же приходят к компромиссу. Таким образом, проблема решена, а конфликт, хоть и принёс переживания всем членам семьи, в итоге оказался полезным.

“Плохие” конфликты ведут никуда. Например, ребёнок разбрасывает вещи, мама делает замечание, он огрызается, слово за слово, поругались, помирились — и через пару дней всё повторилось. А проблема не решилась. Или супруги ругаются, что денег от зарплаты до зарплаты не хватает. Выясняют, кто виноват, кто кому больше должен. Поскандалили, а денег больше не стало, и траты не стали разумнее. И возникает такое чувство тоскливой предсказуемости, когда все знают, что будет дальше, кто и что скажет. Все уже предвидят и предчувствуют ссору, но ничего не делают для устранения её причин. Пользы от таких историй никакой. Разве что стоит задуматься, только ли разбросанные носки вас раздражают или за этим стоит что-то ещё? Вот в этом “чём-то ещё” и нужно разбираться.

Как возникают конфликты

Важно понимать, что близкие не хотят вас специально задеть и разозлить. Просто люди по-разному трактуют действия других. И редко проговаривают, насколько их ожидания не совпали с реальностью. Нам какие-то вещи кажутся очевидными, а у близких этого и в мыслях нет. Отсюда и происходят обиды и ссоры.

Например, мама пришла с тяжёлыми сумками, а её никто не встречает. Она, конечно, могла бы попросить о помощи, и родные, конечно, помогли бы. Но маме кажется очевидным, что она устала, что ей тяжело, что помощь ей нужна. Неужели трудно догадаться? И раз уж никто эти сумки из её рук не взял, то он непременно сделал это нарочно, прекрасна осознавая, как обидит этим маму. А в это время каждый занят своим делом, возможно, тоже важным, а может увлёкся любимым фильмом или просто устал и задремал. И уж точно никто никого обижать не хотел!

Но мама уже обижена, и свою обиду так или иначе она выразит. Тут возникает уже другой обиженный: “А почему нельзя было нормально попросить? Я, между прочим, тоже…” Слово за слово — конфликт готов. Ведь каждому есть, что добавить в общую копилку недовольств. В итоге все поругались, а из-за чего — уже возможно и не помнят. Да это и не важно. Ведь, как считает Петрановская, причина семейных конфликтов (если говорить о нормальной семье, без патологий) — в потребности быть понятым, услышанным, быть любимым и значимым для тех кто значим для нас.

Как решать конфликты

“Хорошие” конфликты решаются аргументами. Мы обозначаем свою позицию и обосновываем её. Если родные просто были не в курсе нашей точки зрения, не подумали, не догадались, они с вами согласятся, и проблема, скорее всего будет решена. Или же они приведут свои аргументы, и мы будем искать компромисс.

В “плохих” конфликтах такая методика не работает. Например, в дни карантина мама предлагает пойти погулять, а ребёнок хочет остаться дома и смотреть телевизор. Если они начнут обмениваться аргументами, о том, как хорошо то, и как здорово это, ни к чему хорошему такой конфликт не приведёт. А значит, нужно выяснить, чего именно на самом деле хочет каждая сторона, и найти точки, в которых интересы совпадают.

И тогда станет ясно, что цель у них одна — провести время интересно, с пользой, а главное — вместе! Поняв это, договориться о том, как быть, гораздо легче. Можно что-то сделать сначала, а что-то потом. Можно сегодня погулять, а завтра посмотреть телевизор вместе. Можно даже бросить монетку! Главное — не поругаться, а договориться! Не зацикливаться на важности собственных интересов, а послушать и услышать, чего хочет семья. Ведь, как мы уже сказали в самом начале, в семье глубинные интересы и потребности у родных людей — общие!

Как говорится, легче сказать, чем сделать. И всё-таки, надеемся, разъяснения профессионального психолога позволят вам перестать винить себя, дадут возможность разобраться в своих желаниях и помогут сохранить мир в семье. Больше полезной информации о семье и семейных отношениях можно найти на сайте школы Family Tree.