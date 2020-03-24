Как в Рязани борются с распространением коронавируса

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Во вторник, 24 марта, прошло очередное заседание оперативной группы регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На заседании была рассмотрена оперативная обстановка на территории региона по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции. На сегодняшний день принят комплекс противоэпидемических мер, а также ряд социально значимых решений, направленных на поддержку граждан, которые находятся в самоизоляции, в том числе людей пожилого возраста, маломобильных граждан, рязанцев с серьезными хроническими заболеваниями. На текущий момент новых случаев заражения вирусом в области не зарегистрировано, ситуация находится на контроле. Прорабатывается ряд дополнительных профилактических мер.

Особое внимание на заседании было уделено мероприятиям по снижению угрозы распространения коронавирусной инфекции, которые проводятся в областном центре. Соответствующее поручение было дано губернатором Николаем Любимовым 17 марта. Как было отмечено, в настоящее время все структурные подразделения и подведомственные организации администрации города работают в особом режиме, оперативно реализуются профилактические меры.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина доложила о том, что в целях недопущения распространения инфекции руководством Управления Рязанского троллейбуса и коммерческими перевозчиками, которые работают по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Рязани, обеспечено ежедневное проведение уборки и дезинфекции транспорта. Так, 23 марта обработку прошли свыше 840 троллейбусов и автобусов. При этом дезинфекция проводится как в парках при возвращении транспорта, так и на линии после каждого рейса. Спецсредства закуплены в необходимых объемах. Кроме того, организована информационная работа с населением, в частности размещена информация в транспорте о мерах предосторожности и профилактики инфекций. Граждан информируют также о необходимости перехода на безналичную бесконтактную систему оплаты проезда, что позволит минимизировать контакты.

Все торговые центры строго следуют правилам, установленным Роспотребнадзором. Проводится регулярная уборка помещений – до 5 раз в день. Кроме того, до всех предприятий торговли доведены превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан (на объектах торговли и общественного питания), разработанные Минпромторгом России.

Во всех 68 городских школах, 113 ДОУ, учреждениях дополнительного образования осуществляется ежедневная текущая дезинфекция. Прорабатывается вопрос обработки всех городских объектов образования сотрудниками спецорганизации.

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