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Как справиться с осенней хандрой

Октябрь – месяц грустных улыбок и чихающих людей. Согласны? Мы говорим: «Нет!» Несколько способов справиться с осенней хандрой от редакции «7инфо».

  1. Ставьте маленькие цели для себя. Хоть осень и тоскливая пора, но отличная возможность сделать то, что вы очень давно хотели! Например, начните откладывать на подарок для себя к Новому году.
  2. Разнообразьте свой рацион питания. Макароны можно заменить овощами гриль. Прилавки супермаркетов пестрят сезонными овощами, которые богаты витаминами.
  3. Просыпайтесь раньше. Идеальным временем для пробуждения осенью психологи считают 6 часов утра, так вы застанете самую светлую часть дня.
  4. Наведите порядок. Сделайте уборку дома, на рабочем месте, разберите шкаф или багажник автомобиля: во-первых, вид аккуратно сложенной одежды вместо вороха мятых вещей или чистый стол, скрывавшийся под кипой бумаг, гарантированно вас порадуют, а во-вторых, такая уборка отвлечёт от плохих мыслей и подарит чувство удовлетворения от проделанного труда.
  5. Понюхайте апельсиновую кожуру или съешьте грецкие орехи. Научно доказано, что запах апельсинов помогает женщинам понизить уровень беспокойства и нервозности, а для мужчин природным источником хорошего настроения являются грецкие орехи.
  6. Выговоритесь. Если вам хочется поплакаться и пожаловаться – поплачьте и пожалуйтесь. Ничего плохого в этом нет, если вы не злоупотребляете такой «эмоциональной разрядкой». Негативные эмоции вредно всё время держать в себе, вашему сознанию требуется своеобразная «эмоциональная вентиляция».
  7. Если вас всё равно мало что радует, хочется опять вернуть лето, сходите в аквапарк. Здесь можно вдоволь накупаться и погреться под искусственным солнцем.

И главное – старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе: регулярные прогулки в весёлой компании друзей или с семьей по разноцветному осеннему лесу настроят вас на положительный лад, да и помогут сбросить накопившиеся калории.

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