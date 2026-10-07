В Дашково-Песочне выявили превышение сероводорода в воздухе

В Рязани 28 сентября стационарный пост в Дашково-Песочне зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Максимальный уровень достиг 2,82 ПДК, об этом сообщило министерство природопользования региона.

Остальные два стационарных поста, в Канищеве и в районе Кремля, превышений не нашли. Посты работают круглосуточно в автоматическом режиме. Они следят за оксидом углерода, оксидом и диоксидом азота, аммиаком, диоксидом серы, сероводородом, озоном, формальдегидом и метаном.

Результаты замеров ушли в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию города. Так предписывает порядок взаимодействия при расследовании случаев загрязнения воздуха. Причину всплеска в министерстве не называют.

С 28 сентября по 2 октября воздух проверяли и передвижные экологические лаборатории. Они побывали на улицах Качевской, Телевизионной, 1-й Нагорной, Сельских Строителей и Черновицкой, а также в 8-м районе. На каждой точке пробы брали около четырёх часов. Лаборатории искали десять веществ, среди них фенол и сероводород. Превышений ПДК они не выявили.

Сероводород узнают по запаху тухлых яиц. Обычно его связывают с промышленными выбросами и очистными сооружениями.