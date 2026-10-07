Кремль в Рязани, фото: 7инфо
Экология, природа, животные

В Дашково-Песочне выявили превышение сероводорода в воздухе

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани 28 сентября стационарный пост в Дашково-Песочне зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Максимальный уровень достиг 2,82 ПДК, об этом сообщило министерство природопользования региона.

Остальные два стационарных поста, в Канищеве и в районе Кремля, превышений не нашли. Посты работают круглосуточно в автоматическом режиме. Они следят за оксидом углерода, оксидом и диоксидом азота, аммиаком, диоксидом серы, сероводородом, озоном, формальдегидом и метаном.

Результаты замеров ушли в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское управление Росприроднадзора, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию города. Так предписывает порядок взаимодействия при расследовании случаев загрязнения воздуха. Причину всплеска в министерстве не называют.

С 28 сентября по 2 октября воздух проверяли и передвижные экологические лаборатории. Они побывали на улицах Качевской, Телевизионной, 1-й Нагорной, Сельских Строителей и Черновицкой, а также в 8-м районе. На каждой точке пробы брали около четырёх часов. Лаборатории искали десять веществ, среди них фенол и сероводород. Превышений ПДК они не выявили.

Сероводород узнают по запаху тухлых яиц. Обычно его связывают с промышленными выбросами и очистными сооружениями. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
С начала 2026 года более 1,17 млн пассажиров воспользовались фирменными экспрессами Москва — Рязань
Следующая статья
В Сети вспомнили зловещее пророчество Жириновского о чуме около российских границ
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости Касимова

Два человека погибли во время пожара в Касимове

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило 5 октября в 00:03. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Темы
Новости России

Останкинский суд Москвы отправил в колонию пособников телефонных мошенников: как работала их «сим-ферма»

Мужчины обеспечивали бесперебойную работу так называемых сим-боксов (сим-ферм) — специального оборудования, через которое хакеры и кураторы из-за рубежа маскировали свои звонки под обычные российские номера.
Новости России

Следком будет расследовать гибель ребёнка в результате удара ВСУ

Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц из числа представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений.
Новости кино и ТВ

Православный активист призвал запретить на ТВ реалити‑шоу вроде «Ждули»

Иванов готов направить официальные обращения с требованием рассмотреть вопрос о закрытии подобных программ. По его мнению, контент такого рода — не просто развлечение, а инструмент насаждения деструктивных установок.
Общество

В Рязанской области дан старт 3-дневной тренировке по гражданской обороне

7 октября состоялось селекторное совещание под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.
Спорт

Чемпион России Сагайдак стал председателем Федерации бокса Рязанской области

Решение принято на внеочередном собрании членов Федерации бокса Рязанской области.
Транспорт и дороги

С начала 2026 года более 1,17 млн пассажиров воспользовались фирменными экспрессами Москва — Рязань

Фирменные экспрессы ЦППК преодолевают расстояние между Москвой и Рязанью за 2 часа 30 минут — от 40 минут до 1 часа быстрее обычных электропоездов. Благодаря этому пассажиры с начала года суммарно сэкономили более 780 тысяч часов или более 90 лет
Общество

Более 1,5 млн рублей нашли на счетах умерших жителей Шацкого района

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании денежных средств вымороченным имуществом и их передаче государству.
Новости Касимова

Двум жителям Касимовского округа вручили ключи от квартир

В торжественном моменте приняли участие представители администрации округа, Думы Касимовского муниципального округа и сотрудники Касимовской межрайонной прокуратуры.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье