Иван Охлобыстин даст мастер-класс воспитанникам школы «Кинолаб» в Рязани

5 ноября в Рязань приезжает актёр, режиссёр, сценарист, писатель Иван Охлобыстин. Вместе с супругой Оксаной Арбузовой он представит рязанцам новую программу «Поднимаясь над горизонтом». Зрителей ждут стихи и отрывки из произведений поэтов «серебряного века» в исполнении Ивана и Оксаны, а также общение со зрителем, ответы на вопросы, презентация книг Ивана Охлобыстина «Запах фиалки» и «Улисс», автографы и фотосессия.

Перед концертом Охлобыстин посетит Центр детского развития «Кинолаб» и пообщается с его воспитанниками. Школа «Кинолаб» существует в нашем городе уже четыре года. В прошлом году в ноябре на фестивале кино «Шорты» в Туле учащиеся «Кинолаб» заняли первое место в номинации «Лучший детский фильм».

В «Кинолабе» детей учат киноискусству, актёрскому мастерству, журналистике и блогингу, проводят занятия по сценической речи и вокалу. Сюда стоит заглянуть, если ваш ребёнок хочет стать актёром, телерадиоведущим, телекорреспондентом, журналистом, телерепортером, оператором, монтажёром, режиссером, графическим дизайнером, фотографом, снять свой видеоклип, принять участие в ТВ проектах, сниматься в фильмах и рекламе.

Центр детского развития «Кинолаб» находится по адресу ул. Есенина, 1А. Все вопросы, касающиеся обучения, можно задать по телефону +7 (910) 616-92-72.

Приобрести билеты на концерт Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой можно на сайте кассы.ру