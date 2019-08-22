Итальянец Мауро Бернарди подарил рязанским читателям коллекцию книг о своей стране

В четверг, 22 августа, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась встреча с Председателем Общества дружбы и сотрудничества «Ченто-Рязань» (Италия) господином Мауро Бернарди. Он вместе со своей супругой Натальей, уроженкой Рязани, уже в третий раз посетил библиотеку.

На встречу, ставшую уже традиционной, пришли члены клуба любителей итальянского языка «Друзья Ченто», работающего в библиотечном Центре «МИР И Я», сотрудники библиотеки и её постоянные читатели.

Вновь гость из солнечной Италии приехал в Рязань не с пустыми руками: он передал в фонд библиотеки двадцать книг на итальянском языке об истории, культуре, искусстве и религии этой страны. Ещё три книги итальянец передал библиотеке Рязанского художественного музея имени Пожалостина.

Открыла встречу директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина:

«сегодня наши отношения между представителями итальянского города ченто и библиотекой наполнены конкретной работой, — отметила она. — мы очень ценим инициативу нашего ИТАЛЬЯНСКОГО друга мауро бернарди о контактах между россией и италией. наша работа направлена на то, чтобы изменить искусственно созданный образ россии в сознании итальянских жителей».

Сам Мауро Бернарди отметил, что хоть город Ченто и небольшой, но его жители активно занимаются культурной деятельностью.

«В РЯЗАНИ Я ЖИЛ В 70-Х И 80-Х ГОДАХ, МНОГО ВОСПОМИНАНИЙ СВЯЗАНО С ЭТИМ городом, — сказал бернарди. — и МЫ ДОЛГО ДУМАЛИ, КАК БЫ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ СБЛИЗИТЬ НАШИ ГОРОДА. и тогда мы решили обменяться книгами, чтобы рязанцы, интересующиеся италией, могли познакомиться с книгами о городе ченто, который находится в регионе эмилия-романья. благодаря этому наши отношения начали крепнуть».

Гость отметил, что хоть раньше в провинцию Феррара, где расположен Ченто, и приезжали русские туристы, но о них никто не знал. Теперь же общества «Друзья Ченто» (Россия) и «Ченто – Рязань» (Италия) активно сотрудничают уже несколько лет. Так, в прошлом, 2018 году в Ченто приехали первые туристы из Рязани.

Кроме того, в Италии пользуются популярностью русские книги, поэтому вскоре в библиотеке Ченто официально откроется отдел книг на русском языке, во многом благодаря именно Мауро Бернарди.

«В следующем году в стенах рязанской библиотеки мы планируем открыть выставку, посвящённую известному ПРЕДПРИНИМАТЕлю Ферруччо Ламборгинии, — поделился бернарди. — мало кто знает, что начинал он с того, что основал тракторный завод. Это очень интересная личность, и мы хотим рассказать о ней рязанцам».

Гость отметил, что сын Ламборгини уже дал согласие на публикацию на выставке 50 фотографий, а также тех, которые не видели даже в Италии.