История здания советской эпохи, где рязанцы и сегодня смотрят кино

Редакция РИА «7 новостей» продолжает работать над проектом «Здания». На прошлой неделе мы рассказали вам об истории Центра детского творчества «Феникс», сегодня поведаем историю первого кинотеатра, открытого в Дашково-Песочне.

В 60-е годы «Октябрь» располагался в здании бывшего Дворянского собрания (Ленина, 57). В советские времена фильмы выходили в прокат каждый вторник. Тогда люди толпами ходили в кинотеатры, однако к началу 80-х интерес к походам в кино заметно упал.

Здание будущего кинотеатра построили в 1980 году, в 1981 году «Октябрь» встретил первых гостей. Он стал первым в Дашково-Песочне кинотеатром с современным звуком и залом, однако потока кинолюбителей не было – Открябрьский район тогда только строился, людей здесь было немного, они и не привыкли к кинематографу.

В 90-х годах экономическая ситуация в городе обострилась. «Октябрь» и «Дружба» решили перейти на самообеспечение, тогда дела у центрального кинотеатра пошли в гору в отличие от «Октября», который еле сводил концы с концами.

В то время советские кинотеатры начали ликвидировать. Если в 60-х в Рязани функционировали 9 кинотеатров в разных точках города, то к концу века их осталось два. «Октябрь» ждала та же участь, однако в 2000 году кинотеатр благодаря активной поддержке местных жителей вернули на бюджетное обеспечение. Кинотеатр получил статус бюджетного муниципального учреждения и получил финансирование, став культурным центром.

В настоящее время «Октябрь» остаётся единственным сохранившимся кинотеатром советской эпохи. И только в нём фильмы всё ещё показывают на плёночном оборудовании.

Сегодня в кирпичном здании с железобетонным перекрытием проходят разнообразные мероприятия для жителей Октябрьского района. Здесь ежегодно проходят ежегодные мероприятия, фестивали, конкурсы, кинофестивали, народные гуляния, кинопоказы и проекты.

На базе центра функционируют 22 клубных формирования, которые посещают более 1600 человек. Это клубы, школы, а также разнообразные танцевальные проекты. Учреждение работает ежедневно с 9.00 до 23.00 (без выходных).

В 2017 году «Октябрь» включили в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России», а в 2019 – в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета».

Список источников:

http://kdc-october.ru/?mod=pages&id=101

https://ru.wikipedia.org/

https://www.etoretro.ru/pic120860.htm

https://pastvu.com/