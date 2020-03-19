Губернатор провёл оперативное совещание по мерам противодействия коронавирусу

В четверг, 19 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание по вопросам принимаемых в регионе мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В Рязанской области выполнены рекомендованные федеральным центром меры повышенной готовности, сообщает сайт регионального правительства. Приостановлена работа кружков и секций. Перенесены сроки начала школьных каникул. Сокращено количество массовых мероприятий. Налажено круглосуточное межведомственное взаимодействие, вовлечены все силы и средства, осуществляется постоянный мониторинг ситуации.