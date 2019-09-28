Николай Любимов провёл рабочую встречу с главой Скопинского района

В субботу, 28 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с главой администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район Александром Боковым. Об этом сообщил сайт правительства региона.



В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы развития Скопинского района. Александр Боков доложил губернатору о работе в рамках национальных проектов, экономических показателях в промышленности и сельском хозяйстве, привлечении инвестиций в район, проектах благоустройства по программе поддержки местных инициатив, взаимодействии с ТОС и сельскими старостами.



Николай Любимов отметил, что очень важно максимально вовлекать людей в реализацию региональных проектов и программ, в принятие решений по выбору объектов и по контролю за производством работ.



– Перед нами много задач по ремонту и строительству учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитию дорожной сети в районе. Нам предстоит их решать вместе, – сказал губернатор.



Он также подчеркнул, что в настоящий момент отсутствует проектно-сметная документация по социальным объектам, которые будут реконструированы или возведены на территории Скопинского района, и поручил ускорить процесс её подготовки.

