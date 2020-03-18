Губернатор назвал дату завершения строительства нового здания Рязанского областного суда

В понедельник, 17 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов осмотрел строящееся здание Рязанского областного суда на улице Сейчас здесь уже завершены мероприятия по устройству и техническому присоединению наружных сетей, обустроена система отопления, вентиляции и электроснабжения, смонтировано лифтовое оборудование, произведена установка окон и витражной системы. В апреле начнётся начнется внутренняя отделка здания и фасадные работы.

Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова сообщила, что строительство ведётся в установленные сроки.

Новое здание для Рязанского областного суда начали строить летом 2018 года. Общая площадь объекта составляет около 12 тыс. м кв. На строительство выделено более 541 млн. руб. из федерального бюджета, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов поручил найти оптимальное решение по организации подъездных путей к зданию. Глава региона добавил, что строительство планируется завершить уже в 2020 году.