Годовая инфляция в ЦФО в июле сохранилась на уровне 4,7%

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе (ЦФО) в июле осталась на уровне июня — 4,7% и была близка к общероссийскому показателю (4,6%).

Стабилизация годовой инфляции в округе обусловлена главным образом сдержанной динамикой потребительского спроса и укреплением рубля с начала года. Установившаяся в центральной части страны холодная и дождливая погода помешала традиционному снижению цен на помидоры и огурцы.

Годовая продовольственная инфляция в ЦФО в июле зафиксировалась на уровне прошлого месяца и составила 5,8%. При этом отмечается замедление роста цен на сахар, картофель и мясные продукты. Прирост цен на сахар замедлился во всех регионах ЦФО, а в 15 областях цены на него снизились по отношению к июлю предыдущего года, в т.ч. из-за больших запасов на складах в условиях перепроизводства, а также в результате снижения оптовых цен производителей на фоне изменения конъюнктуры мирового рынка. Основной причиной замедления прироста цен на картофель стало поступление в продажу большего объема собранного урожая по сравнению с июлем 2018 года. Также из-за раннего урожая цены на яблоки, морковь и свеклу, как и месяцем ранее, остаются ниже, чем в июле прошлого года.

В условиях высокой насыщенности рынка мясной продукцией российского производства, а также расширения мощностей местных свиноводческих предприятий (например, в Липецкой, Орловской и Курской областях) в регионе продолжается замедление роста стоимости свинины и мяса птицы в годовом выражении.

Вместе с тем из-за установившейся с середины июля прохладной и дождливой погоды и снижения урожая овощей открытого грунта в крестьянских, фермерских и домашних хозяйствах рост цен на огурцы и помидоры ускорился. Также ускорился годовой рост цен на некоторую молочную продукцию. Это обусловлено ростом издержек производителей в связи с запуском пилотного проекта по обязательной сертификации готовых молочных продуктов посредством системы «Меркурий».

Годовая непродовольственная инфляция в округе в июле составила 4,1%, незначительно увеличившись по сравнению с июнем (4,0%). Особенно заметный вклад в динамику внесло увеличение темпов прироста цен на моторное топливо, а также на легковые автомобили. Цены на моторное топливо несколько ускорили рост на фоне окончания действия соглашения между Правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями о регулировании цен на розничном рынке нефтепродуктов. Удорожание моторного топлива в июле в годовом выражении было характерно для большинства регионов ЦФО. Исключение составили Липецкая, Курская и Ярославская области. Вместе с тем рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке в дальнейшем будет сдерживаться введением демпферного механизма.

Ускорение годового прироста цен на легковые автомобили в июле обусловлено отчасти ростом стоимости комплектующих для отечественных автомобилей, а также увеличением потребительского спроса как на отечественные, так и на иностранные автомобили.

Вместе с тем в связи с высокой насыщенностью рынка уровень цен на персональные компьютеры, мобильные телефоны и телевизоры в округе продолжает оставаться ниже уровня цен аналогичного периода 2018 года.

Годовая инфляция на рынке услуг в ЦФО в июле замедлилась и составила 4,0% после 4,4% в июне. Этому способствовало менее значительное, чем в июле прошлого года, повышение тарифов на ЖКУ — из-за возвращения в 2019 году к двухэтапной индексации. Также влияние на замедление инфляции услуг оказало снижение годовых темпов прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги (проживание в гостинице, в доме отдыха и пансионате), что может быть обусловлено эффектом базы (повышенным спросом и уровнем цен в летние месяцы прошлого года в связи с проведением Чемпионата мира по футболу). На фоне укрепления рубля с начала года, а также сдержанного потребительского спроса замедлился годовой прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма.

В региональном разрезе динамика годовой инфляции была разнонаправленной. Рост годовой инфляции отмечался в Брянской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Снижение – в Белгородской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В Москве, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Костромской областях годовая инфляция сохранилась на уровне прошлого месяца. Годовая инфляция в июле в 9 из 18 регионов ЦФО продолжала оставаться ниже 5%. Наименьший уровень инфляции отмечался в Тверской области – 3,6% (после 4,0% в июне), а наибольший – в Ярославской области (6,3% в июле после 6,5% в июне).

В Москве годовая инфляция в июле продолжила оставаться ниже федерального показателя (4,6%) и зафиксировалась на уровне июня — 4,5%. В Московской области она снизилась в июле до 4,6% с 4,8% в июне. Замедление инфляции в Подмосковье обусловлено снижением темпов роста цен на услуги и продовольствие. Так, замедление инфляции в сфере услуг Московской области обусловлено распределением индексации тарифов на начало и середину текущего года, в связи с чем рост цен на услуги ЖКХ в июле 2019 года оказался ниже, чем в июле прошлого года. Кроме того, снижению инфляции в области способствовало замедление темпов прироста цен на сахар и некоторую мясную продукцию. Например, замедление темпов прироста цен на мясо птицы связано с ростом предложения в округе на фоне наращивания мощностей региональных предприятий, а также с эффектами базы. В июле 2018 года наблюдался ускоренный рост цен, когда производители начали переносить в потребительские цены возросшие издержки на фоне ослабления рубля и роста цен на зерно (кормовая база).

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.

Источник: ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата, информации отраслевых союзов и предприятий.