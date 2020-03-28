Главный рязанский военком Владислав Деев рассказал о призыве в условиях угрозы коронавируса

Надежда Майорова
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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1 апреля в Рязанской области начинается весенняя призывная компания.

В этой связи главный рязанский военком Владислав Деев обратился к рязанцам с обращением рассказал о призыве в условиях угрозы коронавируса.

Обращаюсь к призывникам и их родителям — военный комиссариат Рязанской области принял все профилактические меры к защите от распространения коронавирусной инфекции на территории призывного пункта и не допустит направления больных в войска.
 Всем нам, как никогда, необходимо в это период соблюдать Распоряжение Губернатора Рязанской области о 17 марта 2020 г. № 70-рг в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области коронавирусной инфекции.
 Уверен, что в преддверии 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов призывники – Рязанцы станут примером уважения третьего послевоенного поколения своим прадедам, данью памяти и выполнят свой долг гражданина Российской Федерации.

Кроме того Владислав Деев обратил особое внимание на солдат-рязанцев, проходящих в данный момент срочную службу.
 Хочу добавить, отзывы из войск свидетельствуют, что солдаты-Рязанцы служат честно, проявляя при этом высокие боевые и морально-психологические качества. Выражаю уверенность в том, что призывники и их родители осознают всю ответственность за безопасность Родины, — заявил рязанский военком.

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