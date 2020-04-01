Газета «Молодёжная среда» выпустила к международному дню смеха первоапрельский номер

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На страницах издания истории о наших земляках, связавших свою жизнь с юмором. Среди прочих героев Алексей Жеглов, генеральный директор «Медиа 7», руководитель АНО «Клуб весёлых и находчивых», который 22 года назад стал первым героем обложки, тогда ещё ч/б «Молодёжной среды», выходившей в печатной версии.

А также Вася Мирошин расскажет, как зародился рязанский стендап и куда это его привело. Команда КВН АПУ ФСИН «Армия прекрасных половин» объяснит, по каким законам создаются шутки. Михаил Черкасов, его команда КВН «Сборная Рязани по-братски» объяснит какого быть «предводителем неадекватных людей с придурью. О любви к юмору расскажут Алина Трегубчак, Сергей Прошин, Ольга Фидрик, а Анастасия Борисова размышляет о всепоглощающей силе мемов. Но говорим не только о веселых сторонах юмора: Роман Сулица поведает историю о том, как «больничные клоуны» помогают заболевшим детям чувствовать себя менее одинокими.