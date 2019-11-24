Футболистки «Рязани-ВДВ» стали пятыми в чемпионате России

После чемпионского сезона футболистки «Рязани-ВДВ» заняли пятое место в чемпионате России, в котором принимали участие 8 команды.



В последнем туре решалась судьба бронзовых медалей турнира. Первое место досрочно завоевал московский ЦСКА, на втором обосновался столичный «Локомотив». Судьба третьего места решалась в Краснодаре, где «десантницы» встречались с местной «Кубаночкой». Команду из Рязани устраивала только победа, хозяйкам поля было достаточно не проиграть.



В итоге «Кубаночка» уверенно справилась со своей задачей и победила со счётом 2:0, завоевав бронзовые медали впервые в своей истории. Рязанки же стали только пятыми, пропустив вперёд ещё и пермскую «Звезду-2005». Именно этой команде «десантницы» проиграли в финале Кубка России.

