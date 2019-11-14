Евгений Беленецкий: Ситуацию с вывозом мусора нельзя назвать благополучной

В среду, 13 ноября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий встретился с министром ТЭК и ЖКХ региона Андреем Устиновым и генеральным директором компании «Эко-Пронск» Валерием Матюхиным. Они обсудили вопросы перехода на новую систему сбора ТКО.

Беленецкий отметил, что ситуацию, которая сложилась за 2 недели реализации программы, нельзя назвать благополучной.

– Губернатору и мне поступает большое число жалоб от жителей региона, – заявил Беленецкий. – Все проблемы нужно урегулировать в ближайшее время, если потребуется, будем собираться и анализировать ситуацию ежедневно, включая выходные.

Зампред правительства поручил генеральному директору компании «Эко-Пронск» разработать «дорожную карту» по решению проблемных вопросов. Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов в четверг, 14 ноября, в режиме видеоконференсвязи проанализирует ситуацию вместе с главами районов иопределит пути решения проблем.