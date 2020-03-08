Елена Сорокина: В Рязани самые красивые и целеустремлённые женщины

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила женщин с 8 марта.



Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!



8 Марта – это праздник красоты и очарования, весеннего вдохновения, день, когда поздравляют всех женщин – сильных и независимых, добрых и нежных, заботливых и внимательных, таких разных, умеющих справляться с тысячей дел одновременно.



В Рязани самые красивые и целеустремлённые женщины, у каждой из нас множество ролей: любящая мама и жена дома, высококлассный специалист на работе, подруга в кругу друзей, внимательная и понимающая дочь для своих родителей, всего не перечислить.



Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые героически защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу и восстанавливали страну. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота.



Милые женщины! Желаю вам весеннего настроения, счастья, тепла и улыбок, крепкого здоровья и благополучия! Пусть мир, красота и любовь окружают вас всегда!

