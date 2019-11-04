Елена Сорокина: Сегодня именно от нашей ответственности и целеустремлённости зависит будущее страны

Поздравление главы администрации города Рязани Елены Сорокиной с Днём народного единства.



Дорогие рязанцы!



От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!



У нас с вами одна Родина – Россия. Мы ответственны за ее судьбу. И этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом.Он объединяет всех, кто искренне любит Родину, хочет видеть Россию современной, сильной и благополучной.



В решающие моменты истории дружба и единство наций помогали защищать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных свершений. Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бесценное наследие, сделать наше Отечество еще более сплоченным и могучим.



Мы гордимся своей страной, её богатым прошлым, вековыми традициями патриотизма, которые достались нам в наследство от многих поколений наших предков. Пусть так будет всегда!



Сегодня именно от нашей ответственности и целеустремлённости зависит будущее страны. Объединив усилия, всегда можно добиться большего.



Мы едины в своем стремлении честно работать на благо своих детей, семей, города и страны. Пусть День народного единства станет днем добрых дел, праздником заботы о людях!



Желаю вам мира, успехов, процветания, доброго здоровья и всего самого наилучшего.

