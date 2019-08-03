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Елена Сорокина: Рязань – это наш общий дом

Поздравление исполняющей обязанности главы администрации Рязани Елены Сорокиной с Днём города.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 924-м Днём рождения нашей любимой Рязани!

У нашего города богатая история, мы по праву гордимся его добрыми традициями и современными достижениями. Это наш общий дом. Место, где мы с вами живём, работаем во благо родного края, создаем семьи и воспитываем детей.

Я благодарю всех вас – тех, кто своим трудом, силами и талантом вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Низкий поклон ветеранам, примите слова глубокого уважения и благодарности за все, что вы сделали для будущих поколений!

Верю, что у нашего любимого города хорошие перспективы и потенциал, а у его трудолюбивых и заботливых жителей – самые богатые возможности.

Желаю вам, дорогие рязанцы, крепкого здоровья, хорошего настроения, новых творческих и трудовых успехов!

Пусть процветает Рязань! Пусть в семьях всегда царит тепло, достаток и счастье! С праздником!

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