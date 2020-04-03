Елена Сорокина провела совещание в режиме онлайн

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с председателем Рязанской городской Думы Юлией Рокотняской. Они обсудили оперативную обстановку в городе в режиме онлайн.

В своём аккаунте в Инстаграм Сорокина сообщила, что ситуация находится под контролем, все городские службы работают в штатном режиме.

Елена Сорокина напомнила, что сегодня в 19.20 планируется возобновить обработку дорог и тротуаров дезинфицирующим средством.

– Мы продолжим оперативно реагировать на ситуацию и предпринимать все необходимые меры в режиме повышенной готовности, – написала глава администрации.