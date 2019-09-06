На главную Рязань Власть Елена Сорокина предложила сократить количество муниципальных служащих
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Елена Сорокина предложила сократить количество муниципальных служащих

В пятницу, 6 сентября, в администрации Рязани прошло заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации города. На заседании выступили претенденты на пост – и. о. главы администрации Рязани Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв.

Елена Сорокина предложила сократить число заместителей главы администрации путём перераспределения полномочий, создать новое управление общественных отношений. Согласно её концепции, префектуры будут переведены в казённое учреждение «Центр по работе с населением и административно-техническому контролю». Таким образом, работники префектур не будут иметь статуса муниципальных служащих.

Сорокина также рассказала, какой она видит команду администрации, которую возглавит в случае победы в конкурсе.

– Прежде всего, не хочу клонов самой себя, – сказала и.о. главы администрации. – В администрации должны работать разные люди с разными взглядами.

Она также отметила, что её стиль управления – это «делегирование полномочий».

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