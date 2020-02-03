Елена Сорокина о визите в Италию: Мы будем укреплять наши добрые партнёрские отношения

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в Фейсбуке рассказала о визите в Италию.



– Завершается наш визит в Италию. Сегодня мы посетили Геную, встретились с мэром города Марко Буччи, – написала Сорокина. – А также в продолжение памятных мероприятий побывали на монументальном кладбище Стальено, где похоронен наш земляк Федор Полетаев. Мы ещё раз почтили его память и возложили цветы на его могилу.



Возвращаюсь в Рязань с тёплыми чувствами, с уверенностью, что память об истинном историческом прошлом живёт и за пределам нашей страны. В то время, когда осуществляются попытки переписать историю, здесь, среди наших итальянских друзей, я увидела горячее стремление сохранить память о Герое, передать детям историческую правду.



Мы будем укреплять наши добрые партнёрские отношения, продолжать сотрудничество и обмен опытом во благо мира, благополучия и процветания наших государств.



С нетерпением ждём итальянскую делегацию на празднование 75-летия Великой Победы в Рязани!

