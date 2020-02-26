В среду, 26 февраля, депутат Госдумы Елена Митина провела тематический прием в городе Скопине. Во встрече приняли участие руководители городских образовательных учреждений и родительская общественность.

Одним из обсуждаемых вопросов стало принятие депутатами Госдумы в третьем чтении закона об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием

Елена Митина рассказала, что согласно закону, учащиеся начальных классов в образовательных организациях с 1 сентября 2020 года не менее одного раза в день должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

– Питание будет осуществляться за счет федерального, регионального и местных бюджетов, – отметила парламентарий.

Также законом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Начальник управления образования и молодёжной политики города Скопина Николай Калинин рассказал, что с 2017 года во всех городских школах организован бесплатный горячий завтрак для всех детей.

– На эти цели в муниципальном бюджете на 2019-2020 учебный год заложены средства в размере 12 млн. руб. Все образовательные организации осуществляют питание детей самостоятельно за исключение школы №5. Здесь работает буфет-раздаточная. Питание по договору привозят из школы №2, – отметил Николай Калинин. – Что касается соответствия требованиям санитарного законодательства, все столовые им соответствуют по количеству посадочных мест и продолжительности перерыва для организации питания.

В свою очередь родители поблагодарили руководство города за организацию бесплатного питания и его высокое качество.

Также Елена Митина рассказала собравшимся о внесенных поправках, направленных на расширение программы материнского капитала.

– Срок действия программы продлен на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Увеличен размер материнского капитала, расширены направления его реализации. С этого года выплата материнского капитала будет осуществляться при рождении первого ребенка, – подчеркнула парламентарий.

Елена Митина отметила, что семьи, в которых с 1 января 2020 года был рожден или усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 руб. При рождении в таких семьях второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. руб. и составит в общей сумме 616 617 руб. Если в семье с начала текущего года родится второй ребенок, то родители будут иметь право на получение материнского капитала в размере 616 617 руб. А если второй ребенок родился до 31 декабря 2019 года – то 466 617 руб.

В завершение встречи Елена Митина ответила на многочисленные вопросы собравшихся.