В понедельник, 26 августа, депутат Госдумы Елена Митина провела личный прием граждан в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Заявители обратились с вопросами, связанными с ЖКХ, повышением заработной платы учителям, участием в программе «Земский учитель», регулированием цен на учебники и пособия для педагогов, имущественными спорами, начислением земельных налогов, бездействием правоохранительных органов в отношении семей, ведущих асоциальный образ жизни, невыплатой заработной платы.

Жительница поселка Никуличи обратилась к Елене Митиной с просьбой оказать материальную помощь на строительство храма.

Заявительница рассказала, что поселок имеет более 400-летнюю историю и всегда в этом селении была церковь. Но в 1954 году ее разрушили. В этом поселке родился и жил известный духовник архимандрит Авель Македонов – наместник Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, а также наместник Иоанно-Богословского монастыря в селе Пощупово.

– В 2016 году в Никуличах был образован Приход в честь Тихинской иконы Божьей матери, еженедельно около часовни, построенной и освященной в 1994 году, совершаются молебны, раз в месяц – литургии. В этом году администрация города Рязани приняла решение о выделении земли под строительство храма. Силами местных жителей территория была расчищена, – отметила заявительница. – Мы будем рады любой помощи при строительстве храма.

По части вопросов гражданам были даны разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.