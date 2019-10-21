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Единороссы победили на выборах в Шиловском районе

20 октября в Тырновском сельском поселении Шиловского района состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов. Работали избирательные участки в селах Тырново и Дубровка. На три вакантных мандата претендовали 7 человек.

Общая явка составила 44,1%, сообщает сайт регионального отделения партии. Больше всего голосов жители поселения отдали за кандидатов от «Единой России». Так, за директора историко-культурного комплекса Николая Спирина было отдано более 71% голосов, начальника отделения почтовой связи села Тырново Анну Косицыну — 55% и учителя Тырновской школы Наталью Петину — около 36%.

В Совете депутатов Тырновского сельского поселения 7 человек. Они были избраны в Единый день голосования в прошлом году. В настоящее время Совет депутатов неправомочен в своих действиях — вакантны 3 мандата: один депутат умер, с двух парламентариев 19 августа были сняты полномочия по представлению губернатора Рязанской области — они не предоставили декларацию о доходах.

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