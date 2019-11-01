Дом десяти хозяев

Единственный сохранившийся в Рязани памятник деревянного ампира начала XIX века – это так называемый «дом Херасковых». В отношении него исследовательская работа в архивах привела к неожиданным результатам, которые опровергают прежние сведения краеведов.



Уникальное здание



Памятники деревянной архитектуры, относящиеся к первой половине XIX столетия, представляют в нынешнее время большую редкость. Одно из таких зданий расположено по адресу ул. Свободы, 7. Как показывают научные данные, этот дом «является единственным (!) уцелевшим в Рязани памятником дореволюционного ампира начала XIX века». Его в 1968 году признали памятником архитектуры регионального значения и поставили на государственную охрану.



«Замечательным примером деревянного зодчества Рязани является дом Херасковых, – говорится в одной из краеведческих статей, – это здание с колоннами и мезонином, расположенное на площади Свободы. Памятнику культуры повезло со статусом, но не с уходом – уникальная постройка, единственное сохранившееся в городе деревянное здание в стиле ампир находится в аварийном состоянии».



Один из историков мне поведал, что когда он был ещё школьником (в 70-х годах прошлого века), про это здание ему рассказывал руководитель краеведческого кружка. Первым владельцем дома назывался тогда известный баснописец Михаил Матвеевич Херасков, который происходил из дворян валахского происхождения (Валахия – это историческая область на юге Румынии, между Карпатами и Дунаем). Отец Михаила, женатый на княжне Анне Даниловне Друцкой-Соколинской кавалергард Матвей Андреевич Херасков, при правлении Анны Иоанновны состоял на русской военной службе. Умер он в чине капитана гвардии в 1734 году. И якобы именно он первым приобрел земельный участок в Переяславле-Рязанском (то есть нынешней Рязани), где и построил дом.



Впоследствии выяснилось, что это не соответствует действительности и стали предполагать, что владельцем дома был племянник литератора. Но в конце концов было установлено, что это тоже не так. На самом деле владевшее домом на нынешней площади Свободы семейство Херасковых родственного отношения к литератору Михаилу Матвеевичу не имели.



«Родоначальником семейства можно считать священника Дмитрия Леонтьевича Хераскова, – рассказал историк и архивист Дмитрий Филиппов. – В начале XIX в. он служил в церкви одного из сел Скопинского уезда, в имении помещицы Е.П. Херасковой. Видимо, фамилия этой землевладелицы, содержавшей храм на свои средства, закрепилась позже и за священником: такие случаи появления фамилий у представителей духовенства были нередки».

Последний дореволюционный владелец уникального дома – Аполлон Михайлович Херасков. Это сын окончившего в 1832 году Рязанскую духовную семинарию Михаила Дмитриевича, и родной внук упомянутого Дмитрия Леонтьевича.



Торжество исторической справедливости



Вплоть до недавнего времени считалось, что Аполлон Михайлович Херасков стал владельцем дома после дворян Серовых, которые здание это и построили. Но на самом деле три брата Серовых – чиновники Семен и Александр Матвеевичи, майор Сергей Матвеевич купили дом у губернского секретаря Ивана Васильевича Чулкова лишь в 1870 году. А после Серовых, уже в XX столетии, домом владели коллежский асессор Иван Иванович Европин (до переезда в Рязань он был наставником Ларинского училища в Зарайском уезде Рязанской губернии) и купчиха Анастасия Ивановна Панова (семья Аполлона Хераскова у неё некоторое время квартировала).



Относительно сведений о доме Херасковых в нынешнем столетии вплоть до 2014 года существовало убеждение, что «здание построено в первой четверти XIX в. помещиком Федором Серовым» (предком упомянутых Семена, и Александра и Сергея Серовых). Но и это сведение тоже оказалось неверным. Благодаря исследовательской деятельности упомянутого уже историка и архивиста Дмитрия Юрьевича Филиппова, в 2014 году последовала научная публикация, установившая имя человека, который первым построил здание, именовавшееся долгое время, как дом Серовых-Херасковых. Это – Иван Руровский (впервые он упомянут в качестве владельца дома в 1806 году ).

С 1818 года владельцем значится уже его сын – регистратор Павел Иванович Руровский. А в конце 60-х годов XIX века домом владел Николай Руровский – сын Павла Ивановича.



Вообще же семья Руровских была многочисленной. Кроме Николая, Павел Иванович Руровский имел сыновей Илью, Михаила, Дмитрия, Александра и дочерей Пелагею, Александру, Елизавету и Марию.



Супруга Павла Ивановича, Агриппина Яковлевна Руровская, умерла в конце 30-х годов XIX века и была похоронена на Скорбященском кладбище . Павел Иванович пережил её всего на два года.



Последний же носитель этой фамилии в Рязани, Дмитрий Павлович Руровский, умер в глубокой старости (прожил более 85 лет), будучи инвалидом Мальшинской богадельни. Случилось это в середине 70-х годов XIX столетия. И хотя прямых потомков фамилии этой в Рязани с тех пор не осталось, серьёзным рязанским краеведам видится глубок символичным, что в конце концов историческая справедливость восторжествовала и памятник архитектуры теперь именуется, как «дом Руровских-Серовых-Херасковых».



Если подвести окончательный итог, то этим домом в разные времена владели Иван, Павел Иванович и Николай Павлович Руровские, Иван Васильевич Чулков, братья Семен, Сергей и Александр Матвеевичи Серовы, коллежский асессор Иван Иванович Европин, купчиха Анастасия Ивановна Панова и письмоводитель рязанского казначейства Аполлон Михайлович Херасков. Всего – десять хозяев.



Законодательное новшество



Как сообщали в своё время некоторые рязанские средства массовой информации, в конце октября 2016 года в Рязани было вынесено на аукцион право на перестройку одной из городских площадок в рамках муниципальной программы развития. На этой площадке расположен участок в границах улиц Фурманова, Свободы, Грибоедова. Как раз на этом участке и находится дом Руровских-Серовых-Херасковых.



Некоторые краеведы после этого известия об аукционе стали ещё больше беспокоиться за судьбу уникального архитектурного памятника. Но пока что, как можно убедиться, ничего плохого не случилось. Ну а что будет с этим домом дальше, с полной уверенностью ответить сейчас, как мне думается, вряд ли кто сможет.



Как я уже сообщал, дом Руровских-Серовых-Херасковы значится под №7 по улице Свободы. Об этой городской магистрали я собираюсь рассказать в своей статье «Северные ворота», которая планируется на 29 ноября.

