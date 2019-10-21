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Дочь Аркадия Фомина победила в международном конкурсе

Дочь председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина Лариса стала победителем международного конкурса Тургеневских чтений. Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбук.

Работа Ларисы признана лучшей в номинации «Буктрейлер».

– Сюжет видеозарисовки по мотивам одного из самых проникновенных рассказов Ивана Тургенева «Свидание» Лариса придумала сама, долго репетировала, волновалась, и сегодня мы вместе с ней радуемся полученному результату, который оценивало жюри конкурса АНО «Ника», – написал Фомин. – Хотел бы, чтобы этот успех режиссёрского и актёрского дебюта Ларисы вдохновил её на новые работы!

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