Директор рязанского Дворца детского творчества отметил 55-летие

В среду, 11 марта, директор рязанского Дворца детского творчества Юрий Меликов отметил своё 55-летие. Заместитель главы администрации города Рязани Надежда Штевнина, начальник управление образования и молодежной политики Дмитрий Донсков, а также коллеги из городских учреждений дополнительного образования поздравили его с юбилеем.

– Вы занимаетесь очень важным делом и искренне любите свою работу, – обратилась к Юрию Меликову Надежда Штевнина, – каждый рязанец знает Дворец детского творчества. Это большое учреждение, ведущее разноплановую деятельность, и Вы с каждым днем своим трудом делаете его все лучше.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы дополнительного образования и в связи с юбилеем Надежда Штевнина вручила Юрию Меликову Благодарность администрации города Рязани.

Юрий Алексеевич Меликов родился 11 марта 1965 года. Окончил Рязанский педагогический институт, Московский психолого-социальный институт. Более 12 лет он руководит Дворцом детского творчества.

Юрий Алексеевич отмечен рядом государственных, региональных и муниципальных наград.