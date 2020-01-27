Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный закон о запрете торговли снюсами

В понедельник, 27 января, комитет Рязанской областной Думы по социальным вопросам, рассмотрел и поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона « Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления запрета торговли сосательными и жевательными никотиносодержащими смесями». Об этом сообщает сайт облдумы.

Депутаты отметили, что принятие закона позволит устранить правовой пробел, который позволяет торговать снюсами.

Законопроект направлен на рассмотрение депутатов на заседании Думы.