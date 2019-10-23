Депутаты Госдумы поддержали проект бюджета на 2020–2022 годы

В среду, 23 октября, депутаты Госдумы поддержали в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы. Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы. Профицит составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей.

Также, в соответствии с законопроектом, инфляция в 2020 году составит 3%, в 2021 году — 4%.

МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.

– Депутаты ГД обозначили перед Правительством РФ четыре приоритета – это своевременное поступление средств в регионы, преодоление разрыва в бюджетной обеспеченности территорий, создание условий для реализации инвестиционных проектов в субъектах Федерации и развитие сельских территорий. По всем четырем вопросам нам удалось выйти на конкретные решения, – отметила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

На реализацию национальных проектов в 2020 году будет направлено 2 трлн рублей, к 2022 году эта сумма составит 2,7 трлн рублей.

В ходе обсуждения бюджета Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о важности повышения эффективности расходования бюджетного рубля. По его мнению, необходимо брать средства в тех сферах, где они не расходуются и оперативно перебрасывать их на другие статьи. В частности, средства могут быть потрачены на обновление парка машин скорой помощи, школьных автобусов, коммунальной техники и т. д.