Депутат Рязанской облдумы выделил деньги на закупку масок в Чучковскую больницу

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Член комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Николай Митрохин выделил деньги на закупку медицинских масок в Чучковскую центральную районную больницу. Об этом сообщает сайт облдумы.

Всего было закуплено более 1200 медицинских масок.

Чучковская районная больница работает в условиях повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Здесь разработан план действий по выявлению заболевших, проведен инструктаж с медперсоналом, проводится мониторинг состояния граждан, прибывших из-за рубежа, сообщают в облдуме.