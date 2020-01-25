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День студента рязанцы отметили народными играми и забавами

В субботу, 25 января, в Рязанском филиале Московского политехнического университета прошёл праздник «Татьянин день», посвящённый Дню студента. Участие в нем приняли учащиеся из вузов и ссузов Рязанской области.

По традиции этот праздник прошел на территории вуза, студенты которого победили прошлом году. В 2019, как и в 2020, лучшими стали учащиеся Рязанского политеха.

Участие приняло около 20 команд, каждая из которых состояла из 10 человек и должна была пройти 8 станций с различными заданиями. Студенты кидали дротики, выполняли упражнения у шведской стенки, пытались попасть мячом в цель – словом, проявляли свою силу и ловкость.

Также в рамках праздника прошёл традиционный забег Татьян, в котором победила студентка АПУ ФСИН.

– Я поздравляю всех Татьян и студентов с вашим праздником. Хочется пожелать всего хорошего не только в этот день, но и всегда. Я думаю, что студенческая пора будет вам вспоминаться как самая лучшая в жизни, – поздравил студентов губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Помимо поздравлений, губернатор вручил награды лучшим студентам и пообщался с активной молодежью в неформальной обстановке. Учащиеся рассказали о своих достижениях и поделились своими взглядами на возможные перспективы развития студенческой жизни в регионе.

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