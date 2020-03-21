Данные о ситуации с коронавирусом в Рязанской области можно получать в ВК

В Рязанской области работает канал в социальной сети «ВКонтакте» с официальными сведениями оперативной группы по противодействию коронавирусу.



Для полного и своевременного оповещения граждан о работе оперативной рабочей группы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в социальной сети «ВКонтакте» создан официальный канал.



Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в этом канале смогут получать актуальную информацию о работе оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, актуальные сводки, которые формируются три раза в день, все новости о мерах по противодействию распространения заболевания из первых рук.

