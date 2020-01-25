Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

В ДТП в Рыбновском районе пострадала женщина. На съёмной квартире в Рыбном нашли труп.

Рязанский губернатор обратился к жителям Клепиковского района. В Спас-Клепиках открыли ещё один спорткомплекс. Соцсети: в Клепиковском районе горит Центр социальной адаптации. Из горящего Центра соцадаптации в Клепиковском районе эвакуировали 28 человек. Дорогу в Спас-Клепиках отремонтируют за 6 млн рублей. Рязанский губернатор опубликовал видео из нового ФОКа в Клепиках.

В Скопинском районе прошли Крещенские купания. Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на автодороге Рязань – Скопин.

Бывший начальник Ряжского лесничества подозревается в мошенничестве.

Электрический кабель загорелся в здании мировых судей в Касимове. Касимовский предприниматель продавал сердце без документов.

Две «Лады» не поделили дорогу в Сараевском районе.

В Сасовском районе пропал 57-летний мужчина. Почётному гражданину города Сасово исполнился 101 год.

Николай Любимов встретился с главой администрации Шиловского района.