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Что посмотреть в Рязани в выходные

14 марта (суббота)
10.00 – «Сказка о глупом мышонке» в театре кукол.
10.00 — спектакль «Тайна волшебного королевства» в театре на Соборной
12.00 — спектакль «Тайна волшебного королевства» в театре на Соборной
12.00 — спектакль «Золушка» в театре кукол.
12.00 — музыкальное детское шоу «Синий трактор» в МКЦ.
12.00 — бесплатный мастер-класс «Весны чарующая сила» в ТРЦ «М5 Молл».
14.00 — встреча с критиком и публицистом Еленой Сафроновой в библиотеке имени Есенина на Вокзальной.
14.00 — спектакль «Царевна-лягушка» в театре драмы.
16.00 – детская дискотека «Весёлое настроение» в Лесопарке.
18.00 — спектакль «Пигмалион, или История одного пари» в театре на Соборной. Гастроли Казанского ТЮЗа.
18.00 — комедия «Добро пожаловать в рай» в театре драмы.

15 марта (воскресенье)
10.00 – спектакль для самых маленьких «Земляничная сказка» в театре кукол.
12.00 – спектакль «Волшебник Изумрудного города» в театре драмы.
12.00 — спектакль «Доктор Айболит» в театре кукол.
14.00 — концерт Марины Фошиной в библиотеке имени Есенина на Вокзальной.
14.00 — творческий библиоклуб «Наклей-ка!» в библиотеке на Почтовой.
14.00 — весенний концерт Елены Лунёвой и её друзей в библиотеке Горького.
15.00 — концерт-посвящение П.И.Чайковскому от артистов музыкального театра в художественном музее.
18.00 — мастер-класс по изготовлению открыток в Лесопарке.
18:00 — спектакль «Вышел ангел из тумана» в театре драмы.
19.00 — концерт-лекция «Музыка барокко» в клубе «Старый Парк».
19.00 — рок-опера «Юнона и Авось» в филармонии.

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